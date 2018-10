Et afgørende studie med et lægemiddel er slået fejl for det danske medicinalselskab Lundbeck.

Aktiemarkedet reagerer kraftigt, efter at medicinalselskabet Lundbeck torsdag eftermiddag har meddelt, at et studie med helt stort lægemiddelhåb mod skizofreni er slået fejl.

Lundbecks aktie falder 28 procent til kurs 292,70, kort tid før børsen i København lukker. Det skriver Ritzau Finans.

Det er et såkaldt fase 3-studie, altså et af de afsluttende studier, der ikke har vist de resultater, Lundbeck håbede.

Midlet viste ikke statistisk signifikant bedre effekt end konventionel behandling for patienter med behandlingsresistent skizofreni.

»Det er et tilbageslag for patienter med skizofreni,« siger Anders Gersel Pedersen, Executive Vice President, Research and Development hos Lundbeck, i en kommentar.

»Men vi fortsætter vores arbejde med udviklingen af innovative behandlingsformer for at dække behovet hos de patienter, der lider af psykiske og neurologiske sygdomme.«

Meldningen kommer ifølge Finans på et yderst uheldigt tidspunkt for Lundbeck, der kan se frem til bl.a. kopikonkurrence på det storsælgende epilepsimiddel Onfi, hvor konkurrenterne inden for få måneder forventes at sværme om det danske medicinalselskabs storsællert som sultne gribbe.

Netop derfor har Lundbeck behov for nye lægemidler, men der er bare ikke ret mange muligheder.

/ritzau/