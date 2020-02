Efter salgstilbagegang venter Lundbeck en bedring i 2020. Coronavirusset i Kina giver dog nogle grå hår.

Den danske medicinalvirksomhed Lundbeck har haft et faldende salg i 2019, og det er med til at spise af bundlinjen.

Overskuddet er faldet med hele 32 procent til 2,7 milliarder kroner. Det viser seneste årsregnskab fra Lundbeck, der er kendt for at udvikle lægemidler mod hjernesygdomme.

Faldet i indtjeningen skyldes især et fald i omsætningen på seks procent til 17 milliarder kroner.

Mens flere af Lundbecks produkter har oplevet en omsætningsstigning i 2019 i forhold til i 2018, så trækker særligt en stor tilbagegang for epilepsimidlet Onfi den samlede omsætning ned.

Sidste år solgte Onfi blot for 1,1 milliard kroner. Det var markant lavere end de 3,2 milliarder kroner, midlet solgte for året før.

Med til historien hører det, at Onfi er under angreb fra adskillige kopimidler i USA, og at det har presset salget af midlet.

Generelt har det nordamerikanske marked ikke udviklet sig alt for godt for Lundbeck i 2019, da selskabets samlede salg i USA bakkede med 11 procent.

Det skete på trods af en stor stigning i salget af Brintellix, som benyttes mod depression.

Midlet øgede sit salg i alle geografiske regioner, herunder USA, og for året omsatte det for 2,8 milliarder kroner. Det gjorde det til det bedst sælgende middel for Lundbeck.

I år forventer Lundbeck at kunne forbedre sin samlede omsætning sammenlignet med sidste år, omend udbruddet af coronavirus i Kina skaber usikkerhed.

- Kina er Lundbecks næststørste marked, og den potentielle påvirkning er svær at kvantificere på nuværende tidspunkt.

- Vores finansielle forventning til 2020 spænder derfor mere bredt end normalt, skriver Lundbeck i sit regnskab.

Mere specifikt er det Lundbecks salg og produktdistribution i Kina, der ventes at blive påvirket af udbruddet af det potentielt dødelige coronavirus.

I 2020 venter Lundbeck en omsætning et sted mellem 17,4 og 18 milliarder kroner. Det svarer til en stigning på mellem to og seks procent i forhold til sidste år.

/ritzau/