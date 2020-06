Ændringer i Lundbecks forsknings- og udviklingsafdeling kan nedlægge 130-160 stillinger, herunder 100 danske.

Det danske medicinalselskab Lundbeck kan som led i en reorganisering blive nødt til at nedlægge 130-160 stillinger globalt, herunder cirka 100 i Danmark.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Det er planlagte ændringer i Lundbecks forsknings- og udviklingsafdeling, der kan komme til at koste flere medarbejdere deres arbejde.

Lundbeck er især kendt for at udvikle og sælge medicin til behandling af hjernesygdomme. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) lever cirka 700 millioner mennesker verden over med hjernesygdomme.

- De foreslåede forandringer vil gøre det muligt for os fuldt ud at eksekvere vores strategi i de kommende år og genopbygge vores udviklingsportefølje med innovative projekter med stort potentiale til at give patienter med hjernesygdomme meget virkningsfulde behandlinger.

- På den måde hjælper vi Lundbeck til at blive den førende neurovidenskabelige virksomhed i verden, siger Johan Luthman, koncerndirektør for forskning og udvikling i Lundbeck, i pressemeddelelsen.

I dag har Lundbeck omkring 5800 medarbejdere i mere end 50 lande. Det vil sige, at det er få procent af den samlede medarbejderstab, der risikerer at blive afskediget.

Lundbeck er en af de større virksomheder i Danmark, og sidste år havde selskabet en samlet omsætning på 17 milliarder kroner.

Det var seks procent lavere end året før, hvilket blandt andet hang sammen med et fald i salget i USA på 11 procent.

Til gengæld kunne Lundbeck glæde sig over en fremgang i omsætningen på otte procent til 4,6 milliarder kroner i de første tre måneder af 2020.

Med til at trække op var udbruddet af coronavirus, som havde fået flere til at handle medicinalprodukter hos det danske selskab.

/ritzau/