Det danske medicinalselskab Lundbeck kan som led i en reorganisering blive nødt til at nedlægge 130-160 stillinger globalt, herunder cirka 100 i Danmark.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Det er planlagte ændringer i Lundbecks forsknings- og udviklingsafdeling, der kan komme til at koste flere medarbejdere deres job.

Lundbeck er kendt for at udvikle og sælge medicin til behandling af sygdomme i centralnervesystemet. Det gælder blandt andet depressioner.

- De foreslåede forandringer vil gøre det muligt for os fuldt ud at eksekvere vores strategi i de kommende år og genopbygge vores udviklingsportefølje med innovative projekter med stort potentiale til at give patienter med hjernesygdomme meget virkningsfulde behandlinger.

- På den måde hjælper vi Lundbeck til at blive den førende neurovidenskabelige virksomhed i verden, siger Johan Luthman, koncerndirektør for forskning og udvikling i Lundbeck, i pressemeddelelsen.

I dag har Lundbeck omkring 5800 medarbejdere i mere end 50 lande. Det vil sige, at det er få procent af den samlede medarbejderstab, der risikerer at blive afskediget.

/ritzau/