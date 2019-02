Lundbeck præsenterer et rekordgodt helårsregnskab for 2018 og sender stort set hele væksten ned på bundlinjen.

Hos medicinalselskabet Lundbeck har man i 2018 været endnu bedre til at tjene penge på de indtægter, selskabet har hevet i land. Derfor bliver direktør Deborah Dunsires første helårsregnskab samtidig selskabets bedste nogensinde.

En vækst i omsætningen på lidt under en milliard til 18 milliarder kroner er blevet omsat næsten en til en til en stigning i overskud i den primære drift - altså før der er betalt skat.

Driften hos Lundbeck har i 2018 givet 5,3 milliarder i overskud. Når de forskellige finansielle poster og skat er betalt, efterlader det et resultat for året på 3,9 milliarder kroner.

- Lundbeck har leveret sit bedste finansielle resultat nogensinde og har mere end opnået sine mål sat i 2016, siger Deborah Dunsire ved regnskabets fremlæggelse.

Topchefen siger videre, at selskabet har gennemgået sin strategi og fremover vil øge fokus på neuroområdet - altså forskning i at kurere eller hjælpe med sygdomme i hjernen.

Derudover skal projekter, som Lundbeck har på vej, accelereres.

Efter det gode 2018 forventer Lundbeck en tilbagegang i 2019.

I regnskabet kan man læse, at medicinalselskabet forventer, at omsætningen falder med mellem en og 1,5 milliard kroner. Også næste års overskud forventes at falde med 700 millioner og 1,1 milliard kroner.

Trods det rekordgode resultat i 2018 for Lundbeck betyder det ikke, at selskabets skatteindbetalinger er steget. Tværtimod. Lundbeck har i 2018 betalt 1,4 milliarder kroner i skat, hvilket er over 250 millioner kroner mindre end året før.

/ritzau/