Tidligere har Brødrene Thomas og Marius Møller tjent millioner på familievirksomheden Group 88, der sælger luksusvarer. Men siden marts har de mistet 15 procent af deres omsætning.

Dermed har de to brødre tabt 25 millioner kroner på grund af coronakrisen.



Det skriver mediet Finans.dk.

Det er de hårde restriktioner mod dansk detailhandel og ingen rejser i resten af verden, der rammer virksomheden hårdt.

Thomas Møller, adm.chef hos Group 88, der blandt andet forhandler brands som Gucci og Burberry i Skandinavien. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Thomas Møller, adm.chef hos Group 88, der blandt andet forhandler brands som Gucci og Burberry i Skandinavien. Foto: Søren Bidstrup

Til Finans fortæller den ene af brødrene, Thomas Müller, at de havde forventet en yderligere nedlukning af branchen, men at det er bekymrende, hvis den rækker ud over 17. januar. Det er skæringsdatoen for de nuværende restriktioner.

»Hvis vi først får lov at åbne primo februar, vil det alt andet lige betyde, at vi kigger ind i omstruktureringer, som kan blive nødvendige. Ligesom jeg heller ikke kan afvise, at det kan blive nødvendigt at afskedige medarbejdere,« siger Thomas Müller til mediet.

Group 88 har rettighederne til at sælge nogle af de dyreste designerbrands i Norden som eksempelvis Burberry og Gucci. Et tab på 25 millioner kroner på bundlinjen betyder, at brødrene og Group 88 slutter det seneste regnskabsår med et par millioner i overskud.

Det er dermed langt fra de forventede 30-35 millioner kroner i overskud, som de havde kalkuleret med.

For at undgå de frygtede fyringer har Group 88 udskudt butiksåbninger og andre nye tiltag i virksomheden, der tæller 270 medarbejdere. Derudover ejer og driver de 38 luksusdetailbutikker i København, Oslo og Stockholm.