Alle 76 boliger er udlejet på kun to og en halv måned – en hel måned før tid.

Det er det splinternye, luksuriøse boligprojekt Godsbanehuset i hjertet af Aarhus, der er blevet fuldt udlejet på rekordtid.

Det skriver EDC Poul Erik Bech i en pressemeddelelse.

Boligprojektet på Dirch Passers Gade/Søren Frichs Vej indeholder 76-luksusboliger, der varierer i størrelser fra 1-5 værelser og 39-128 kvadratmeter.

Alle boligerne står indflytningsklar 1. juli 2022, og alle udlejninger er sket en hel måned før tid.

»Vi vidste, at vi havde et godt projekt tilpasset til relevante målgrupper med velindrettede lejligheder i høj kvalitet og fokus på de små detaljer, men vi er alligevel overrasket over at få lukket alle boligerne så hurtigt.«

»Det er vi meget tilfredse med,« siger Søren Leth Pedersen, der ejer 25 procent af projektet gennem Jysk Kapitalpartner.

Godsbanehuset ligger i Aarhus' nye kulturkvarter, Aarhus K.

Udover 76 boliger har Godsbanehuset også 33 p-pladser og altaner til alle boliger.

»Projektets ideelle placering i Aarhus K, hvor der er kort afstand til midtbyens faciliteter og gåafstand til mange grønne åndehuller, såsom den 15 kilometer lange asfalterede sti rundt om Brabrand søen, botanisk have og Den Gamle By, har især været udslagsgivende for efterspørgslen,« fortæller Simone Sand, projektansvarlig i EDC Projekt Poul Erik Bech Aarhus C.