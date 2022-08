Lyt til artiklen

Går du med en drøm om at købe en Lamborghini, så kan du godt drømme videre.

Hvert fald hvis du går med tanker om at købe den inden for de næste 18 måneder.

For den italienske sportsvognsproducent har nemlig allerede solgt hele produktionen frem til 2024. Det oplyser ceo Stephan Winkelman ifølge flere medier herunder France14.

Velhavende kunder strømmer altså tilsyneladende til mærket på trods af den globale økonomiske nedtur efter Ruslands invasion af Ukraine.

At virksomheden er endt i en situation, hvor der er så lange ordretider skyldes mangel på komponenter, især chips, der er nødvendige for nye elektriske modeller.

Lamborghini planlægger en hybridversion af hver af sine modeller inden 2024. Desuden ønsker de at stå klar med den første komplette elektriske Lamborghini i anden halvdel af 2024.

»Dette er meget på bare to år, og virksomheden gør så meget, vi kan, så hurtigt som vi kan for at holde alle tingene opdateret og rullende på en positiv måde,« fortæller Stephan Winkelman.

Lamborghini rapporterede i begyndelsen af ​​august det bedste halvår i sin historie med rekordsalg og overskud. Bilproducenten nåede op på 32 procent, mens driftsoverskuddet steg til 425 millioner euro på 5.090 solgte biler.