Lagkagehuset har oplevet en markant vækst i omsætningen sidste år. Men det er gået ud over overskuddet.

København. Efter flere fede år er det gået tilbage for overskuddet i bagerkæden Lagkagehuset i Danmark, der sælger brød og kager i den dyre ende. Årsagen til det faldende overskud er dog vækst.

Det viser regnskabet for 2017 for den danske del af forretningen, der netop er offentliggjort.

- I 2017 åbnede Lagkagehuset 15 nye butikker i Danmark. Ud over 11 i hovedstadsområdet blev det åbnet butikker i Herning, Århus, Randers og Hjørring.

- På baggrund af selskabets ekspansive strategi og fokus i 2017 anses resultatet for tilfredsstillende, skriver Lagkagehuset i sit regnskab.

Kæden øgede sin omsætning til 781,4 millioner kroner i 2017. Det var en stigning i salget på noget over 100 millioner kroner. Det skete samtidigt med, at antallet af medarbejdere målt i fuldtidsansatte steg til 810 fra 695.

Overskuddet faldt dog markant. Efter i flere år at have ligget lige under 40 millioner kroner dykkede det i 2017 til 9,9 millioner kroner.

2017 var et intenst år for Lagkagehuset, der blev købt af kapitalfonden FSN Capital for et ikke oplyst beløb. Den vil føre Lagkagehuset videre ud i verden. Den internationale ekspansion ligger dog i et andet selskab.

For Lagkagehuset i Danmark lever man stadig under den tendens, forbrugerne forlader plastikindpakkede færdigprodukter og vil have friske brød og kager.

- Som konsekvens heraf er en øget andel af retailere begyndt at tilbyde ikke-emballerede produkter i supermarkeder og lignende.

- Denne udvikling, kombineret med forbrugernes fortsatte fokus på kvalitetsfødevarer generelt, bidrager til, at der stilles højere krav til bagerne i forhold til produktkvalitet og service, skriver Lagkagehuset.

Lagkagehuset blev skabt i 2008 af Ole Kristoffersen og Steen Skallebæk. Det blev en hård start grundet den store økonomiske nedtur, men de seneste mange år har Lagkagehuset givet overskud.

Stifterne er dog ude nu efter salget til en kapitalfond.

/ritzau/