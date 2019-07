Det er nogle hårde år for verdens største butiksgiganter, da folks brug af shopping online er kraftigt tiltagende.

Store internationale kæder som Sears og Toys “R” Us har de seneste år meldt sig konkurs, og nu er det et nyt kendt navn, der er presset.

Folks manglende lyst til at handle i butikker lagt sammen med en utrolig dyr leje betyder, at Barneys New York overvejer at melde sig konkurs.

Det er Reuters, der har kilder tæt på det luksuriøse butikshus, som melder, at det er noget, man tænker på.

Det kan ske inden for de kommende uger, men man kigger også på andre muligheder, hvorpå man kan komme rundt om den dyre leje, der er ved at opholde sig i New York.

I Barneys New York kan man finde stort set alle luksuriøse firmaer såsom Fendi, Gucci og Prada.

Barneys New York gik faktisk også konkurs i 1996, hvilket betød, at man blev nødt til at lukke en masse butikker i USA.

Den første butik blev åbnet i New York i 1923. Det er dermed et selskab, der nærmer sig sit 100 års jubilæum.