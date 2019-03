Et fly fra Wow Air holder i Københavns Lufthavn, mens selskabet aflyser alle afgange.

Det konkurstruede luftfartsselskab Wow Air har aflyst alle afgange og lukker for sine aktiviteter. Det skriver selskabet i en meddelelse på sin hjemmeside.

- Wow Air har ophørt al aktivitet. Alle Wow Air-fly er blevet aflyst, står der kortfattet.

Ifølge meddelelsen kan passagerer, der har betalt for en billet, henvende sig til deres kreditkortselskaber og høre, om de kan få pengene tilbage.

Nogle passagerer vil også være dækket, hvis de har købt billetten gennem et rejseselskab, eller hvis de har en særlig forsikring.

- Passagerer har måske også ret til kompensation fra Wow Air i henhold til Europæiske rettigheder for flypassagerer. I tilfældet af en konkurs kan et sådan krav rettes mod konkursboet, skriver Wow Air.

Selskabet har længe kæmpe med at holde sig i luften. En række kreditorer har fået kontrollen over selskabet mod, at de ikke har krævet selskabet lukket.

En kriseplan har tidligere ført til massefyringer, og kun syv af selskabets fly er stadig i drift.

Ifølge luftfartsmediet Check-In landede et af de syv fly onsdag aften i Københavns Lufthavn.

Her befinder det sig ifølge Check-In stadig.

