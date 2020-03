Onsdag aften lukkede Danmark ned og det vil få økonomiske konsekvenser for dansk økonomi og for de danske lønmodtagere.

»2020 vil med sikkerhed blive det med afstand svageste år for verdensøkonomien siden finanskrisen. For dansk økonomi bliver der ligeledes tale om et svagt år. Vi vurderer nu, at væksten i år vil blive reduceret til mellem 0,5 og 1 pct. mod tidligere (en vækst på, red.) 1,5 pct.«

Det skriver Nordeas cheføkonom, Helge J. Pedersen, i en kommentar til Finans, som reaktion på, at regeringen onsdag valgte at iværksætte en række omfattende tiltag for at forhindre coronasmitten.

Ifølge Helge J. Pedersen tyder alt lige nu på, at vi snart vil opleve en global økonomisk nedgang.

Cheføkonomen påpeger ligeledes, at især rejsebranchen, turisme, hoteller og restauranter vil gå en decideret krise i møde.

Statsminister Mette Frederiksen præsenterede onsdag aften på et pressemøde en række tiltag for at stoppe coronasmitten fra at brede sig yderligere.

Her blev blandt andet præsenteret tiltag, som går på, at alle indendørs kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud med videre lukker nu. Det gælder foreløbigt også to uger fra fredag.

Desuden arbejdes der på at udstede et forbud mod, at arrangører, forlystelser og restaurationsvirksomheder med videre samler flere end 100 personer indendørs.