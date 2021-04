Tivoli havde underskud i første kvartal, og historisk plejer perioden også at give underskud.

Tivoli kommer ud af første kvartal med et underskud på 83 millioner kroner.

Det skal ses i lyset af, at forlystelsesparken ikke har haft åbent for gæster på grund af corona i hele kvartalet med undtagelse af fem dage. Det viser Tivolis regnskab.

Normalt plejer første kvartal også at være lukket det meste af tiden, og Tivoli plejer derfor ikke at tjene penge i den periode af året.

I første kvartal 2019 var der for eksempel et underskud på 59,5 millioner kroner, og i 2020 var minusset 69 millioner.

I Tivoli glæder administrerende direktør Susanne Mørch Koch sig over, at Tivoli i slutningen af marts kunne åbne for gæster igen.

- Det lave aktivitetsniveau i starten af 2021 skal ses i lyset af, at alle Tivolis aktiviteter har været lukket ned i årets første kvartal 2021 grundet coronarestriktioner.

- Vi ser særligt frem til de kommende måneder, hvor vi kan præsentere gæsterne for de mange nyheder i Tivoli, siger hun i en kommentar til regnskabet.

Selv om Tivoli igen kan åbne for gæster, er der udsigt til endnu et år med dårlige økonomiske resultater, som 2020 også var præget af.

Tivoli forventer i 2021 en omsætning på 600-700 millioner kroner.

Til sammenligning var omsætningen i 2019 - inden der var noget, der hed covid-19 - på 1051 millioner kroner.

Tidligere forventede Tivoli et underskud på 75-100 millioner kroner i 2021.

De forventninger er suspenderet, da der i øjeblikket hersker tvivl om, hvor meget Tivoli bliver kompenseret fra en hjælpepakke, der giver mulighed for at få dækket nogle faste omkostninger.

