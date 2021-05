Selv om Danish Crowns overskud er faldet, er det ikke langt fra sidste års rekordresultat.

Priserne på kød har været faldende under coronaudbruddet, og derfor er der kommet færre penge i kassen hos slagterikoncernen Danish Crown.

Omsætningen er i første halvår faldet med ni procent til 28,9 milliarder kroner, mens overskuddet er faldet med 56 millioner kroner til 1335 millioner kroner.

Det viser regnskabet fra Danish Crown. Slagterikoncernen kører med skævt regnskabsår, og tallene dækker derfor perioden fra oktober til og med marts.

Danish Crown har godt nok solgt tre procent mere kød end i samme periode sidste år, men til gengæld er priserne på kød dykket.

Desuden er omsætningen påvirket af, at dollarkursen er svækket i forhold til kronen. Det betyder, at der kommer færre penge i kassen, når dollar skal veksles til kroner.

Administrerende direktør Jais Valeur forklarer, at priserne har været ramt af, at restauranterne har været lukkede.

- Den del af grisen, der går til restauranterne - for eksempel skinker - blev ramt rigtig hårdt på ryggen af corona, da der blev lukket for udespisning.

- Det ændrede hele forbrugsmønstret, og derfor faldt kødpriserne på globalt plan, siger han.

Ud over at priserne på kød er dykket under corona, har flere af Danish Crowns slagterier været ramt af smitteudbrud, og det har betydet, at eksporten til Kina er faldet.

Jais Valeur påpeger, at tilbagegangen i overskuddet også skal ses i lyset af udgifter til ekstra rengøring og coronatest af de ansatte.

Han er tilfreds med resultatet, selv om det er gået lidt tilbage i forhold til sidste år.

- Vi leverede sidste år et rekordresultat, hvor vi havde rigtig meget medvind fra det kinesiske marked på grund af svinepest i Kina.

- Men jeg synes faktisk, at det er stærkere i år, fordi indtjeningen især kommer fra de af vores egne selskaber, der forædler kød - for eksempel bacon og pølser, siger Jais Valeur.

Han fortæller, at markederne Europa er begyndt at ligne normalen, i takt med at der bliver genåbnet, men at dårligt vejr gennem de seneste måneder har påvirket salget negativt.

- Pølser, ribben og nakkekoteletter hører til på grillen, og den kommer ikke ud, så længe der er rimfrost på bilen om morgenen, siger Jais Valeur.

/ritzau/