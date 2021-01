H&M har ikke været i stand til at rykke nok salg online, til at det kan dæmme op for lukning af butikker.

Lukkede butikker under coronaudbruddet har været en dyr omgang for den svenske tøjkæde H&M.

Samlet set er H&M's omsætning faldet med en femtedel i 2020 til 137 milliarder kroner.

Samtidig er overskuddet faldet med 91 procent - eller ni milliarder kroner til 912 millioner kroner.

Det viser H&M's regnskab, der er offentliggjort fredag morgen.

H&M peger selv på nedlukningen i foråret som den primære årsag, da omkring 80 procent af kædens butikker på verdensplan var lukket i en periode.

I Danmark er salget faldet med ti procent til 3,3 milliarder kroner.

H&M havde ved årets udgang 105 butikker i Danmark. Det er syv færre end året før.

Selv om året har budt på stor tilbagegang for den svenske tøjkæde, erklærer administrerende direktør Helena Helmersson sig tilfreds med resultatet.

- H&M står stærkt oven på alle de udfordringer, som pandemien har bragt med sig.

- Takket være velmodtagede kollektioner, hurtig og profitabel onlinevækst og stram styring af omkostningerne er det lykkedes os at slutte året med overskud og en stærk finansiel position, siger hun i en kommentar til regnskabet.

Under coronaudbruddet har tøjkæder som Boozt, Zalando og Asos, der primært sælger tøj på nettet, haft kronede dage, da mange kunder har flyttet deres køb online, mens de fysiske butikker har været lukket.

H&M har også haft en fremgang på 38 procent i salget over nettet, men det har ikke været nok til at dæmme op for tilbagegangen i salget i de fysiske butikker.

Det skal ses i lyset af, at netsalget kun udgør 28 procent af H&M's samlede salg.

/ritzau/