Legoland og Billund Lufthavn får ny nabo.

Og så alligevel ikke helt. For det er nemlig det lufthavnsinspirerede Hotel Propellen, som får nyt navn.

Det oplyser hotellet i en pressemeddelelse.

Hotel Propellen i Billund skifter 1. marts 2022 navn til The Lodge Billund. Navneskiftet er en følge af de nye ejers ønske om et større fokus på hotellets naturlige omgivelser, roen og nærværet. Siden hotellet åbnede i 1977, har det været drevet under samme navn, men efter 45 år er det tid til fornyelse, lyder det i meddelelsen.



»Hotellet er et kendt brand på egnen, og vi vil holde fast i den gode service og hyggelige stemning på hotellet, men vi vil også gerne signalere, at vi er mere end et lufthavnshotel. Med navnet The Lodge ønsker vi at fremhæve de autentiske, rolige og nærværende træk,« siger administrerende direktør Tony Bak.

»Bygningen har allerede et American Lodge look, som vi vil forstærke ved at tage naturen omkring os indenfor. Vi vil gøre The Lodge til et tilflugtssted – et refugium – hvor man kan trække sig tilbage og blive grounded. I et område med masser af udvikling, fart og indimellem hektisk tempo – lufthavn, forlystelsesparker og byliv – er vi stedet, hvor man kan trække vejret dybt, og hvor der er plads til fordybelse,« forklarer Tony Bak desuden.



Samtidig med navneskiftet slås hotellets tre restauranter sammen og genåbnes under navnet The Leaf.

Siden 1. oktober 2021 har hotellet været ejet og drevet af K/S Atlantic, som også ejer og driver Hotel Atlantic i Aarhus samt Hotel Kolding.