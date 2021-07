Flere amerikanske lufthavne er blevet ramt af et problem.

En del mindre lufthavne mangler nemlig brændstof.

Det skriver Wall Street Journal.

Der er flere grunde til, at mindre lufthavne mangler brændstof i USA. Antallet af rejsende er steget enormt samtidig med, at de mindre lufthavne er blevet populære destinationer under pandemien, fordi folk ville undgå de mange mennesker i de store byer.

De mange skovbrande som hærger over hele USA har også haft en stor betydning. Der er nemlig blevet brugt meget brændstof til fly, der hjælper med at få slukket skovbrandene fra luften.

American Airlines skulle i et internt memo havde bedt sine piloter om at skrue ned for deres brændstofforbrug, når det kunne lade sig gøre.

»Hver eneste liter, der bliver sparet, er en hjælp,« lød det blandt andet til piloterne.

I memoet mener American Airlines, at manglen på brændstof er startet i den vestlige del af USA, men at situationen er begyndt at sprede sig til flere dele af landet. Manglen kan resultere i, at fly skal mellemlande for at tanke op.