Lufthavne i Europa gør sig klar på større fald i flytrafikken i år end tidligere ventet efter skuffende juni.

Det går langsommere med at få de rejsende tilbage i lufthavnene i Europa, end lufthavnene selv havde troet og håbet.

Ifølge brancheorganisationen ACI Europe giver tal over antallet af rejsende i juni grund til at forlænge udsigterne til "normale tilstande".

- Genopretningen af passagertrafikken skrider frem med langsommere skridt, end vi havde håbet, siger generaldirektør for ACI Europe Olivier Jankovec i en meddelelse.

Den langsommelige udvikling får ACI Europe til at skrotte sin forventning om at nå tilbage til niveauet fra sidste år i 2023. I stedet håber og regner brancheforeningen nu med i 2024 at kunne matche 2019 i antal passagerer.

ACI Europas trafiktal dækker over 500 lufthavne i Europa - herunder Københavns Lufthavne, Billund Lufthavn og Aarhus Lufthavn.

De viser, at der i juni var 16,8 millioner passagerer i lufthavnene mod 240 millioner i juni i 2019.

Det var ikke, hvad de europæiske lufthavne havde sat næsen op efter. Og ifølge Olivier Jankovec viser det, at der er længere tilbage til tidligere tiders aktivitet end ventet.

- Dette var tilfældet i juni, og foreløbige tal for juli indikerer også, at det er mere sandsynligt at vi sandsynligvis kun kan redde 19 procent af sidste års trafik snarere end de 30 procent, vi tidligere havde som prognose, siger Olivier Jankovec i meddelelsen.

I stedet har ACI Europe indstillet sig på et passagerfald for hele 2020 på 1,57 milliarder passagerer. Det er næsten to tredjedele af sidste års trafik.

Det kommer ifølge brancheorganisationen til at betyde, at omsætning for 32,4 milliarder euro - hvilket svarer til 241,6 milliarder kroner - står til at forsvinde.

I lufthavne overalt i Europa er der blevet indført nye regler for at mindske spredningen af eventuelt coronasmitte.

I Københavns Lufthavn skal man eksempelvis bære mundbind fra man træder ind i lufthavnen, og der skal holdes en meters afstand til andre rejsende.

