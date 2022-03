Aarhus Airport skal endnu en gang have ny direktør.

Det står klart, efter Nicolai Krøyer har valgt at opsige sin stilling. Den nye mand i cockpittet sidder dog allerede klar.

Det bliver 44-årige Brian Worm, oplyser Aarhus Airport i en pressemeddelelse.

Brian Worm kommer fra en stilling som Group ceo i det Hong Kong-baserede Grown Up Group Ltd.

Han har tidligere bestredet diverse ledelsesroller i Arla Foods Ingredients, Hwam A/S og Samson Agro A/S.

»Der er et stort potentiale i Aarhus Airport, som jeg glæder mig til at folde ud sammen med medarbejderne. Lufthavnen betjener Danmarks næststørste vækstområde, og vi har et stærkt fokus på at tiltrække de flyruter, der efterspørges af både erhvervs- og fritidsrejsende i Østjylland,« siger Brian Worm og tilføjer:

»Vi står i 2022 med en lufthavn i verdensklasse med VIP til alle. Nu skal vi strukturere driften og de interne processer, så vi bliver toptunet til at håndtere den fremtidige vækst og til at yde en tårnhøj service over for passagerer, flyselskaber og turoperatører.«

Dermed bliver Brian Worm lufthavnens tredje direktør på bare 13 måneder, når han 1. april overtager rollen fra Nicolai Krøyer, der kom til i marts sidste år.

Nicolai Krøyer overtog direktørposten fra Peer H. Kristensen, der stoppede efter næsten to år ved roret.

Under Nicolai Krøyers ledelse er lufthavnens ruteportefølje øget med 25 procent siden 2019.

Næste fase for lufthavnen er at sikre en revitalisering med et skarpt fokus på strategi, procesoptimering, økonomi og resultatskabelse.

Ansvaret lægges i hænderne på Brian Worm, som er hentet uden for rejse- og transportindustrien.

»Nicolai Krøyer afleverer lufthavnen i fin form med et solidt fundament for den videre vækstrejse. Efter nogle hårde pandemi-år er det på mange måder en ny normal, vi som branche befinder os i. Derfor har vi søgt en profil med et internationalt udsyn, som kan videreudvikle Aarhus Airport som en væsentlig spiller i det internationale transportmarked og få vendt bundlinjen til sorte tal,« siger Peter Volquards Ekstrøm, som er bestyrelsesformand i Aarhus Airport og tilføjer:

»Brian Worm er en sværvægter inden for forandringsledelse og kontinuerlig virksomhedstransformation, og han kommer med en mangeårig erfaring og dokumenterede resultater fra internationalt orienterede organisationer med stor kompleksitet.«

Brian Worm bor i Randers med sin hustru, Christine. Derudover tæller familien to drenge på 9 og 11 år.