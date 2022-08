Lyt til artiklen

Den tyske luftfartskoncern Lufthansa vil afprøve en ny billettype, hvor den CO₂-udledning, der udledes i forbindelse med rejsen, er inkluderet i billetprisen.

Forsøget omfatter flyvninger med Lufthansa samt Swiss, Austrian og Brussels Airlines, der også er ejet af Lufthansa Group. Den nye billettype bliver i første omgang kun afprøvet i Danmark, Sverige og Norge.

Hvis du vælger den 'grønne billetpris' vil du ifølge flyselskabet være dækket af 100 procents kompensation. Det betyder, at du ikke vil betale mere for at vælge den grønne billettype.

For eksempel vil du på en enkeltbillet fra København til Oslo betale den samme pris, uanset om du vælger 'Economy Flex' eller den nye billettype 'Economy Green'.

Ifølge Christina Foerster, som er direktionsmedlem i Lufthansa Group, vil gruppen gøre CO₂-neutral-flyvning til en selvfølge i fremtiden.

»Folk vil ikke bare flyve og opdage verden – de vil også beskytte den. Vi er drevet af behovet for at støtte vores kunder med de rigtige tilbud,« siger hun ifølge Forbes.

Forbes skriver ligeledes, at det skandinaviske marked et interessant sted at afprøve den nye billettype.

Det skyldes, at den disponible indkomst er relativt høj, og hvis billettypen ikke bliver en succes i Skandinavien, vil den sandsynligvis heller ikke blive det andre steder.