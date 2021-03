Antallet af passagerer er faldet med 75 procent hos tyske Lufthansa, der har sagt farvel til 28.000 ansatte.

Det tyske flyselskab Lufthansa har været hårdt ramt af coronakrisen, hvor selskabet har mistet tre ud af fire passagerer på grund af virusudbruddet og de medfølgende restriktioner for rejser.

Lufthansa kommer ud af 2020 med et underskud på 50 milliarder kroner. Det viser årsregnskabet fra selskabet, der er også ejer Eurowings, Austrian Airlines, Brussels Airlines og Swiss Air.

Der er tale om det største underskud i Lufthansas historie. Det markante minus flugter med resultaterne fra andre store flyselskaber som Air France-KLM og IAG, der ejer British Airways.

Antallet af passagerer hos Lufthansa var sidste år på 36,4 millioner. Det har betydet, at omsætningen er dykket med to tredjedele til 101 milliarder kroner.

Antallet af passagerer sidste år svarer til, hvad Lufthansa normalt har om bord på sine fly på et kvartal og er samlet set 102 millioner færre end i 2019.

I 2019 fik Lufthansa til sammenligning et overskud på ni milliarder kroner.

- 2020 var et af de mest udfordrende år i Lufthansas historie. Vi vil aldrig glemme det. Udbruddet af coronapandemien var et voldsomt slag for hele industrien og også Lufthansa, siger topchef Carsten Spohr i en kommentar til regnskabet.

Lufthansa har skåret ned på grund af coronakrisen, og i forhold til sidste år er antallet af ansatte faldet med cirka 28.000 til 110.000.

Lufthansa fik sidste år en stor hjælpepakke af den tyske stat, der som en del af planen blev medejer og nu ejer en femtedel af flyselskabet.

I år forventer Lufthansa, at antallet af flyvninger vil være på 40-50 procent af normalen.

Der vil gå flere år, før antallet af flyvninger og passagerer er tilbage på niveauet før coronakrisen. Lufthansa regner først med at være tilbage på det niveau i 2024.

