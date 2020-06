Rejserestriktioner holder Lufthansa på jorden, og luftfartsselskabet risikerer at afskedige mange ansatte.

Det tyske luftfartsselskab Lufthansa risikerer at måtte opsige mellem 22.000 og 26.000 ansatte.

Det står klart efter et møde onsdag mellem luftfartsselskabet og fagforeninger.

Det er markant flere end det antal, som Lufthansa tidligere har meldt ud. Her lød forventningen på 10.000 stillinger.

Meldingen kommer, ugen efter at selskabet præsenterede et underskud på 15,8 milliarder kroner i årets første kvartal.

På grund af udbruddet af coronavirus globalt set har mange lande indført rejserestriktioner, og derfor holder mange af Lufthansas fly på jorden i stedet for at tjene penge til selskabet.

En anden årsag til underskuddet er, at Lufthansa har nedskrevet værdien af sine fly med næsten to milliarder kroner.

Også Lufthansas cateringselskab og lavprisselskabet Eurowings, som Lufthansa ejer, er blevet nedskrevet i værdi. De to nedskrivninger tilsammen har en værdi af 1,1 milliard kroner.

Lufthansa er i gang med at nå til enighed med fagforeningerne om at få medarbejdere til at arbejde deltid eller på anden vis forsøge at reducere personaleomkostninger, inden en ekstraordinær generalforsamling finder sted den 25. juni.

