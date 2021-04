Lufthansa har i første kvartal fløjet med en tiendedel af det antal passagerer, der var normalt inden corona.

Et meget lavt antal passagerer betyder, at Lufthansa i starten af 2021 har tabt næsten 90 millioner kroner om dagen, men sammenlignet med starten af coronakrisen er lidt af blødningen stoppet.

Lufthansa har i de første tre måneder af 2021 samlet tabt 7,8 milliarder kroner.

Det er en kraftig forbedring fra samme periode sidste år, hvor luftfartsselskabet tabte 15,8 milliarder kroner.

Det viser regnskabet fra Lufthansa-koncernen, der er også ejer Eurowings, Austrian Airlines, Brussels Airlines og Swiss Air.

Den store forskel i underskuddet skyldes blandt andet, at Lufthansa siden sidste år har skåret sine udgifter med 51 procent.

Det skyldes blandt andet, at antallet af ansatte er blevet skåret med en femtedel til 111.000.

Lufthansa forventer at skulle skille sig af med yderligere ansatte. Selskabet har søsat et fratrædelsesprogram, som skal føre det attraktivt for ansatte at gå frivilligt.

Lufthansa har i første kvartal fløjet med en femtedel af det antal fly, som man fløj med før coronaudbruddet.

Der var samlet tre millioner passagerer om bord på flyene i januar, februar og marts. Det er en tiendedel af niveauet i samme periode af 2019.

Lufthansa forventer gradvist at sende flere fly på vingerne i løbet af året.

Selskabet forventer kun at ende på 40-50 procent af, hvor man var inden corona.

- Jo længere krisen varer, jo større er folks lyst til at rejse igen. Vi ved, at bookinger skyder op, når restriktionerne bliver lempet, og det bliver muligt at rejse igen, siger administrerende direktør Carsten Spohr.

- Med udsigten til en stor stigning i udbredelsen af vacciner forventer vi, at efterspørgslen stiger markant fra sommeren og frem, siger han i en kommentar til regnskabet.

