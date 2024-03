Fremgang hos Lufthansa betyder, at selskabet for første gang siden 2019 udbetaler udbytte til sine aktionærer.

Det tyske flyselskab Lufthansa øgede sit passagertal med 20 procent i 2023 sammenlignet med året før.

Det fremgår af selskabets årsregnskab, som er blevet offentliggjort torsdag morgen.

Og det stigende passagertal pynter også på Lufthansas finansielle resultater.

Den stigende efterspørgsel på en plads om bord på et Lufthansa-fly har fået omsætningen fra selskabets passagerflyvning til at stige med omkring 24 procent til 28,3 milliarder euro, svarende til 211 milliarder kroner.

Det resulterer i et overskud på driften af selskabets passagerflyvning på to milliarder euro. Året før gav denne del et driftsunderskud.

Det samlede overskud i hele Lufthansa-koncernen ender på 1,7 milliarder euro, svarende til knap 12,7 milliarder kroner. Det er mere end en fordobling sammenlignet med overskuddet i 2022.

Fremgangen betyder, at Lufthansa for første gang siden 2019 udbetaler udbytte til sine aktionærer. Det udtaler selskabets topchef og formand, Carsten Spohr, i en kommentar til regnskabet.

Lufthansa er i øjeblikket ramt af strejker varslet af den tyske fagforening Verdi, som kræver betydelige lønstigninger.

I Lufthansa repræsenterer fagforeningen Verdi omkring 25.000 lufthavnsansatte, der kræver en lønstigning på 12,5 procent.

Torsdag morgen og formiddag er fly fra København til både München, Hamburg og Frankfurt aflyst.

I en kommentar til regnskabet siger Dr. Michael Niggemann, HR-direktør i Lufthansa, at selskabet gerne vil forhandle med Verdi, men at det er et fælles ansvar at finde "gode løsninger".

- Vi vil gerne vokse. Men det er kun muligt, hvis vi er konkurrencedygtige over en bred kam, og også når det gælder lønomkostninger, siger han.

/ritzau/