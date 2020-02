Investorer frygter nye coronatilfælde i Europa, vurderer analytiker, og det går hårdt ud over flybranchen.

Nyheder om smittekæder af coronavirus i andre lande end Kina - ikke mindst Italien - har ført til aktiefald i hele Europa. Især har det været en hård dag for luftfartsbranchen.

På tværs af de europæiske markeder står store luftfartsaktier til tab på mellem 7 og 14 procent.

Eksempelvis har lavprisselskabet Ryanair tabt omkring 11 procent af sin værdi, mens koncernen Air France-KLM er nede med lidt over 10 procent.

- Det her er en dag, der vil blive husket længe, siger Jacob Pedersen, der for Sydbank analyserer luftfartsselskaber.

- Den vil blive husket som dagen, hvor det gik op for investorerne, at coronavirus ikke kun er inddæmmet til Kina.

Ifølge Jacob Pedersen er det over weekenden også gået op for investorerne, at flyaflysninger i Europa kan blive til virkelighed i forsøg på at bekæmpe eventuelle nye udbrud af coronavirus.

Det vil i så fald få alvorlige konsekvenser i branchen, vurderer han.

- Når investorerne i de europæiske flyselskaber reagerer så kraftigt, er det, fordi vi fik de første signaler om, hvor dyrt det her er, fra Air France-KLM. Og det gjaldt alene for rejser til Kina, siger Jacob Pedersen.

Air France-KLM var det første af de store europæiske luftfartsselskaber, der aflagde årsregnskab.

Her fremgik det af forventningerne til 2020, at alene aflyste fly til Kina i februar og marts kunne komme til at koste 1,5 milliarder kroner.

Jacob Pedersen peger på, at for de europæiske luftfartsselskaber er rejser til Kina stadig ikke en dominerende del af forretningen. Det er rejser i Europa til gengæld.

Og hvis to måneders aflysninger til Kina kan koste over en milliard, frygter investorerne en endnu større regning, hvis aflysninger i Europa bliver en realitet.

- Det har fra starten været et spørgsmål, om der var kinesiske luftfartsselskaber, der skulle frygte for livet, siger Jacob Pedersen.

- Hvis det for alvor spreder sig til Europa (nedlukning af byer og aflysninger af fly, red.), vil der også være europæiske flyselskaber, der kommer helt derud, hvor isen ikke kan bære.

Ved 14-tiden havde SAS og IAG, der står bag British Airways, begge tabt otte procent i markedsværdi.

Også andre lavprisselskaber end Ryanair styrtbløder på aktiemarkederne mandag. Norwegian er nede med over ni procent, mens EasyJet har tabt 14 procent af sin værdi.

Tyske Lufthansa og finske Finnair står til tab på henholdsvis syv og fem procent.

Til sammenligning var det toneangivende danske C25-indeks nede med cirka 3,5 procent. Blandt de hårdest ramte er virksomheder, der arbejder med logistik i udlandet - som DSV og Mærsk.

/ritzau/