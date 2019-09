En sur smiley fra Fødevarestyrelsen ser nu ud til at medføre et rygestopkursus for lottovinder John Vincent Nilsson.

Det sker, efter at han som indehaver af Madeskov Camping ved Sønderborg har fået en sur smiley.

»Jeg har længe overvejet at stoppe med at ryge, men nu, hvor vi fik en sur smiley, så var det en god anledning til at stoppe endeligt,« fortæller ejeren af Madeskov Camping til B.T.

I Fødevarestyrelsens kontrolrapport fra 19. august blev det konstateret, ifølge JydskeVestkysten, at der blevet røget i et lokale, hvor både emballerede og uemballerede fødevarer blev opbevaret, hvilket ikke er tilladt.

John Vincent Nilsson vandt 12,5 millioner kroner i lotto i 2016, hvilket efterfølgende gav ham muligheden for at købe Madeskov Camping. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Nu ryger jeg udenfor i stedet, og så har jeg faktisk tilmeldt mig et rygestopkursus,« fortæller John Vincent Nilsson til det lokale medie.

Foruden problemet med rygning, fandt Fødevarestyrelsen også et problem med en hund, der opholdt sig i campingpladsens kiosk.

Derudover var der flere varer, hvor ‘bedst før dato’ var overskredet samt løssalgsslik, der havde overskredet holdbarhedsdatoen.

Ud over problemerne omkring fødevarerne havde campingpladsen også rod i papirerne.

Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Der kunne ikke fremvises dokumentation for varemodtagelse eller opbevaringstemperaturer.

Ifølge Fødevarestyrelsens kontrolrapport havde virksomheden dog dokumentation for varemodtagelse frem til april, men der var ikke årstal på papirerne.

Tilbage i maj 2018 havde virksomheden også problemer med egenkontrollen. Dengang slap Madeskov Camping med en indskærpelse og en gebyrbelagt opfølgende kontrol.

Det seneste besøg endte med at koste Madeskov Camping 5.000 kroner og en sur smiley.

Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Beløbet er dog ikke noget, som slår John Vincent Nilsson ud af kurs.

Han overtog Madeskov Camping i 2016, efter at han havde vundet 12,5 millioner kroner i lotto.

Ifølge lottomillionæren går forretningen glimrende.

»Der er ikke noget at klage over. Der er mange gæster, og det hele kører som smurt. Så jeg kan ikke tillade mig at klage over noget,« udtaler John Vincent Nilsson til B.T.