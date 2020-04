Tre af loppemarkedskæden Takenows butikker landet over er siden 16. marts blevet begæret konkurs.

Det fremgår af en række dekreter i Statstidende.

De tre Takenow-butikker, som nu er sat under konkursbehandling, er butikkerne i Næstved, Viborg og Randers.

Ifølge Lars Bentsen fra advokatfirmaet Innova, der er kurator på de tre konkursboer, skyldes konkursbegæringerne, at butikkerne ikke har kunnet udbetale løn til medarbejderne. Det fortæller han til mediet Finans.

»Der er tale om en række medarbejdere, som har indleveret begæringer mod de respektive selskaber, som har drevet Takenow-butikkerne på franchisebasis,« siger han og fortsætter:

»Problemet er i bund og grund, at de har en dyr husleje og medarbejdere, og når de ikke kan sælge noget, kan de ikke løfte opgaven. Flere af dem har ikke været kapitaliseret fra dag ét. Selvom nogle af dem i et vist omfang vil være omfattet af hjælpepakker, så hjælper det ikke på likviditeten,« siger Lars Bentsen til Finans.

Det er ikke første gang, at Takenow oplever konkurser i nogle af kædens butikker.

I 2019 gik Takenow-butikken i Sabro udenfor Aarhus også konkurs, fremgår det af et dekret i Statstidende.

Samme år blev butikken i Aalborg også begæret konkurs, hvor nogle af butikkens kunder ikke havde fået udbetalt deres penge og efterfølgende heller ikke kunne få adgang til deres varer i butikken.

Konceptet for kæden af loppemarkeder er, at standlejer betaler for en reol i kædens lokaler, hvorfra vedkommende kan sælge sine genbrugsvarer.

Standlejeren giver så et fast beløb om måneden for leje samt et gebyr på 10 procent for de solgte varer.

Med de tre nye butikslukninger, har Takenow nu fem butikker tilbage i henholdsvis Aarhus, Egå, Odense, Nørresundby og Ebeltoft.