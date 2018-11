Udsigten til et klækkeligt beløb på lønkontoen en gang om måneden er for de ansatte i Jyske Salgshus i stedet endt i en hjemsendelse fra jobbet.

For det Kolding-baserede selskab har efter et gedigent underskud måttet kaste håndklædet i ringen, efter at Skat ifølge Jydskevestkysten har begæret virksomheden konkurs.

Armbevægelserne var ellers store nok til at få øje på i selskabets jobopslag. For ifølge lokalmediet forsøgte selskabet at rekruttere medarbejdere ved at stille en betragtelig hyre i udsigt med følgende ord:

‘Alle har en drøm om at blive til noget stort. Vil du lære at tjene plus 500.000 kroner - om året?’



Henter kort...

Desværre for alle har det været en abrupt nedtur for Jyske Salgshus, hvor de ansatte har tjent deres løn ved at sælge telefonabonnementer.

For halvandet år siden gik datterselskabet Vendere ApS, der også solgte salg- og telemarketingsydelser, også konkurs.

Af selskabets seneste regnskab fra maj, fremgår det, at egenkapitalen er gået i rødt med hele 5,3 millioner grundet et negativt resultat i 2017 på 5,4 millioner.

På blot et enkelt år forsvandt et lille plus på 75.000 kroner i selskabets kasseapparat således til et gevaldigt, livstruende underskud.

‘Årets resultat har været betydeligt påvirket af tabsgivende investeringer og afvikling af datterselskaber. Uden disse aktiviteter, ville årets resultat have været positivt, da selskabets ordinære drift er positiv,’ står der i regnskabet.

Videre står der, at ‘der forventes et positivt resultat for regnskabsåret 2018, og indskudskapitalen ventes re-etableret ved egenindtjening.’

Men det lader til, at det positive resultat kommer for sent, og de 50 ansatte i firmaet skal således nu se sig om efter en anden indtægtskilde.

5. november modtog Skifteretten i Kolding en konkursbegæring for Jyske Salgshus ifølge Jydskevestkysten fordi, Skat ikke har fået de penge, som styrelsen mener at anpartsselskabet skylder.