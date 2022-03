Restaurantejer Peter Lerdrup har været hele følelsesregistret igennem de sidste knap to uger, efter hans ikoniske grillbar Havnens Perle stod i flammer.

Mandag aften i sidste uge blev han nemlig ringet op af paniske medarbejdere, der forklarede, at det brændte i køkkenet, og at han måtte ringe efter brandvæsnet.

Først troede Peter Lerdrup fejlagtigt, at det ikke var så slemt, for der var næsten ingen flammer, da han ankom til restauranten på Aarhus Havn den aften.

Senere fik han syn for sagen og fik sig et kæmpe chok. Hele køkkenet var smeltet sammen og var fuldstændig smadret. Skaderne var massive.

Og nyheden fra skadeservice var lige så nedslående: Det ville komme til at koste kassen og tage mange uger at fikse. Hvis altså ikke det var fuldstændig totalskadet.

Samtidig frygtede Peter Lerdrup, at forsikringen ikke ville dække det.

Men torsdag fik restaurantejeren, der er tredje generation i Havnens Perle, gode nyheder.

»I dag er jeg i meget bedre humør. Det har holdt mig vågen om natten,« siger Peter Lerdrup først, da B.T. fredag får ham i røret.

»Jeg har fået at vide, at forsikringen dækker det. Jeg var ellers ved at blive godt bekymret, men nu har de tekniske undersøgelser fastslået, at der ikke var noget, der gjorde, at branden ville have spredt sig urimeligt meget,« forklarer han.

I 2000 overtog 3. generation af familien Lerdrup Havnens Perle. Nu er det Peter Lerdrup, der styrer grillbaren.

Det betyder, at forsikringen både dækker alle skader udenpå og inde i bygningen, al inventar og også driftstab. Det eneste, han selv skal punge ud for, er personalets lønninger de næste seks til otte uger, mens reparationerne står på.

Og i et forsøg på at tjene nogle af de penge ind, åbner Havnens Perle allerede op igen denne weekend.

Det kommer bare til at foregå fra terrassen med servering fra Perlens to pølsevogne.

»Det bliver et pop-op mobilt arrangement, kan man sige, hvor vi serverer hotdogs og frikadellesandwich, sodavand og øl til dem, der har lyst til at komme forbi.«

Fremover vil de så holde åbent 11-16 i hverdagene og 11-15 i weekenden – når der er godt vejr.

Selve restauranten forventer at kunne åbne igen slutningen af april. Indtil da varmer de sig også på den store opbakning fra aarhusianerne, der er strømmet ind siden nyheden om branden.

»Det er et kæmpe lyspunkt, det er jeg virkelig glad for,« siger Peter Lerdrup afslutningsvis.