Danmarks Lærerforenings medlemmer skal stemme om overenskomstaftale. Kredsformænd er afgørende, siger forsker.

København. Selv om formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen har landet en overenskomstaftale for de kommunalt ansatte, er han langt fra i mål.

De kommende uger skal han mobilisere et flertal for aftalen blandt medlemmerne i foreningen, før den er endeligt vedtaget.

Ritzau har talt med kredsformændene i Næstved, København, Midtvendsyssel og Nyborg, der samlet har flere tusind medlemmer.

På trods af skuffelsen over at der ikke er skaffet en aftale om lærernes arbejdstid, stemmer alle fire ja til aftalen, og de anbefaler deres medlemmer at gøre det samme.

Det skyldes, at en konfliktsituation vil stille lærerne dårligere, siger Peter Lund Andersen. Han er kredsformand for Lærerkredsen, der dækker Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg.

- Aftalen er måske ikke, hvad vi havde drømt om, men jeg stemmer ja.

- Der er perspektiv i at samarbejde, og jeg tror nu også, at når vi får lejlighed til at fortælle bevæggrundene, vil mange forstå, at det var det rigtige, siger han.

Også fagbladet Folkeskolen har spurgt flere lærerkredses formænd om, hvad de stemmer.

I Esbjerg og Vejen er formændene positive over for forliget, i Slagelse venter man med at tage stilling, mens Kjell Nilsson, der er hovedbestyrelsesmedlem i Danmarks Lærerforening, stemmer nej, skriver folkeskolen.dk.

Ifølge arbejdsmarkedsforsker ved Københavns Universitet Nana Wesley Hansen kan det blive afgørende, hvad kredsformændene melder ud. Det skyldes, at medlemmerne over hele landet lytter til den lokale lærerkreds.

- Kredsformændenes anbefalinger har rigtig stor betydning.

- Det vil være en mere risikabel affære, hvis man ude lokalt havde en mobilisering i lærerkredsene for et nej. Nu er sandsynligheden for et ja immervæk meget større, siger hun.

Alle medlemmer af Danmarks Lærerforening skal stemme om aftalen, der godkendes eller afvises med almindeligt flertal.

Afstemningsresultatet må tidligst offentliggøres 4. juni. Hvis foreningen forkaster forliget, kan en konflikt tidligst bryde ud 11. juni.

