Et udbrud af fugleinfluenza i høns syd for Randers betyder, at ejere af fjerkræ skal følge særlige regler.

Mandag blev 25.000 høns på en stor gård sydøst for Randers aflivet for at forhindre smittespredning af fugleinfluenza.

Udbruddet på gården betyder nu, at ejere af fjerkræ og andre fugle i lokalområdet den kommende tid skal følge særlige regler.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

I et forsøg på at inddæmme smitten er der etableret en zone på henholdsvis tre og ti kilometer rundt om den smittede gård.

I tre-kilometerzonen er der blandt andet krav om, at høns og andre fugle holdes inde. Samtidig skal ejere af hobbyfjerkræ og fugle registrere deres dyr på landbrugsindberetning.dk.

Formået er blandt andet at sikre tæt overvågning, så Fødevarestyrelsen kan reagere hurtigt på nye smitteudbrud.

- Inden for zonerne er der nu særlige begrænsninger for fjerkræbesætninger, som skal hjælpe os med at holde fugleinfluenzaen under kontrol, udtaler Birgit Hendriksen, chef for Fødevarestyrelsens Veterinær Øst.

Restriktionerne betyder også, at det i en periode bliver forbudt at sælge æg eller flytte æg, kyllinger, høns og andre fugle til eller fra ejendomme uden tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Ejere og besøgende, der kommer i hønsegårdene, skal rense og desinficere fodtøj, så de ikke bringer smitte rundt.

Ifølge Fødevarestyrelsen vil begrænsningerne tidligst blive ophævet efter 30 dage. Det kræver, at der ikke er registreret nye udbrud i området.

