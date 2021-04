Siden tvillingerne Mikkel og Kasper Dissing startede virksomheden DitUr tilbage i 2014, har de formået at skabe en millionforretning.

I 2020 femdoblede tvillingerne overskuddet fra året forinden.

Det skriver Finans.

Regnskabet for 2020 viser et årsresultat på 15,7 millioner kroner mod tre millioner kroner året forinden. Bruttofortjenesten voksede til over 25 millioner kroner.

»Vi har præsteret langt bedre end forventet. Selskabet er vokset markant, siden vi startede op på drengeværelset hos vores forældre for fire år siden. Der havde vi en enkelt hylde med ure, og nu står vi overfor at bygge et nyt kæmpedomicil på over 5.000 kvm og forventer yderligere vækst,« siger Kasper Dissing til Finans.

Ifølge tvillingerne skyldes den enorme vækst, at DitUr i 2020 åbnede i Norge som selvstændigt marked, og at pandemien har øget onlinehandlen.

I det kommende år forventer de, at vækste med yderligere 50 procent, og til sommer er det planen, at DitUr kommer ind på det svenske marked.

DitUr ønsker ikke at oplyse selskabets præcise omsætning, men Kasper Dissing udtaler, at målsætningen på 90 millioner kroner blev indfriet.

Jesper Buch og Jacob Risgaard. Foto: DR / Per Arnesen Vis mere Jesper Buch og Jacob Risgaard. Foto: DR / Per Arnesen

Tvillingerne blev landskendte, da de i starten af 2020 var med i 'Løvens Hule' på DR. Her kunne tvillingerne forlade programmet med en investering på 1,2 millioner fra løverne Jesper Buch og Jakob Risgaard.

Selskabet har i alt 44 medarbejdere. Lidt over halvdelen er fuldtidsansatte.