Hvis virksomheden Nordgreen, der sælger ure til en overkommelig pris, havde været en tur i Løvens Hule for at lede efter investorer, så havde løverne med stor sandsynlighed været vilde efter at komme med på rejsen.

På bare to år er virksomheden Nordgreen nemlig gået fra at have en omsætning på syv millioner til svimlende 101 millioner kroner om året. Det svarer til at en vækst på over 1.300 procent, skriver Finans.

Og faktisk er der en løve med på rejsen, for Christian Arnstedt er den største aktionær i virksomhedsfabrikken Blazar Capital, der har Nordgreen.

Og selvom urfirmaet har haft så meget gang i salget sidste år, at de krydsede en uventet grænse på 100 millioner kroner, så er virksomheden ikke i mål endnu.

For løve Christian Arnstedt og Nordgreens medejere Pascar Sivam og Vasilij Brandt har planer om at vokse endnu mere.

»Vi havde ikke forventet at nå milepælen på 100 mio. kr. så hurtigt, og derfor er vi også enormt stolte over resultatet. Men det får os ikke til at sænke ambitionerne for de kommende regnskabsår – tværtimod har det kun givet os blod på tanden efter mere,« siger Vasilij Brandt, vækstansvarlig i Nordgreen.

Selvom virksomheden i 2020 indbragte 101 millioner kroner, så var det kun nok til at gå i nul.

Målet er derfor, at virksomheder skal vokse med 50 procent det kommende år, hvilket vil få kroner til at trille ind på kontoen.

I øjeblikket beskæftiger Nordgreen 40 ansatte, og antallet af arbejdspladser voksede markant under pandemiens første nedlukning.

Salget af urene sker til flere end 130 lande, og Danmark udgør 5 pct. af det samlede salg, mens Tyskland, England, USA og dele af Asien står for størstedelen af salget.