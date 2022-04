Løvens Hule-investoren Jan Lehrmann har kastet sig ud i endnu en storstilet millioninvestering.

Denne gang med Innovationsfonden, Vækstfonden og Job Holding, hvor de sammen har skudt 5 millioner i en dansk træningsplatform.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Træningsplatformen går under navnet Better Coaching og er en app, der har til formål at gøre fodboldtræning bedre for både lokale og professionelle fodboldklubber.

Appen kan blandt andet strukturere og planlægge træning, og er en virksomhed, som Jan Lehrmann ser et stort potentiale i:

»Det, der er fedt ved Better Coaching, er at platformen skaber en meget positiv og konstruktiv win-win situation mellem fodboldspilleren, træneren, klubben og forældrene. Frivillige trænere, også i Døllefjælde-Musse Fodboldklub, får mulighed for at lave et godt struktureret træningsforløb, uden at de behøver at være fodboldeksperter,« fortæller investor Jan Lehrmann til mediet.

Better Coachings to stiftere Dennis Worck og Nick Sigby-Jensen, der begge har erfaring med fodbold, udtaler da også til mediet, at de glæder sig over investeringen, og at de ser frem til, at de for alvor 'kan sætte turbo på'.

Med millioninvesteringen får Jan Lehrmann en ejerandel på 25 procent af virksomheden.

Better Coahing bliver i dag benyttet i klubber rundt omkring i Danmark, herunder i FC København, Vejle Boldklub og Brøndby IF.