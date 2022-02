Du kender dem nok fra tv-succesen 'Løvens Hule'? Og måske går du rundt i et par af deres populære stretchbukser?

De seneste år har flere og flere danskere i hvert fald stiftet bekendtskab med herretøjsmærket Shaping New Tomorrow.

Det seks år gamle modebrand har nemlig haft travlt, siden det i 2015 sendte de første bukser på gaden.

I regnskabsåret 2020-21 omsatte firmaet for hele 300 millioner kroner, skriver de i en pressemeddelelse.

Samtidig var overskuddet efter skat på 37,5 millioner kroner. Det er firmaets største overskud nogensinde.

»Vi ser en yderst positiv udvikling, selv om vi lige som så mange andre har måtte navigere i en svær og usikker periode. Det understreger, at vores direct-to-consumer model fortsat medvirker til at styrke vores værditilbud og skabe en reel omnichannel-oplevelse. Og så har vores medarbejdere og kultur spillet en nøglerolle i, at vi præsterer så flot, som regnskabet viser,« siger medstifter og direktør, Kasper Ulrich i pressemedelelsen.

De flotte resultater har fået flere potentielle investorer og andre modekæder til at vise interesse for at forhandle virksomhedens produkter.

Men det bliver der ikke noget af.

»Vi har været kompromisløse fra start. Timingen var helt rigtigt, da vi gik i markedet, og selvom vi formentlig kunne have haft dobbelt så stor en omsætning, hvis vi havde fået store forhandlere på, så har vi holdt fast i at holde alt på egne hænder. Vi har på intet tidspunkt været i tvivl om, om det er den rigtige vej at gå,« siger Kasper Ulrich til Finans.

Herretøjsmærket blev landskendt, da det tilbage i 2018 deltog i tv-programmet 'Løvens Hule'.

Siden er omsætningen kun gået én vej.

Det er fire barndomsvenner fra Aalborg, der står bag Shaping New Tomorrow, og i dag har de butikker i Aalborg, Aarhus, Odense, Esbjerg, Købehavn og Hamburg.

Derudover er de online i fem lande.

Forventningerne for 2021-22 er endnu bedre.

Ifølge Finans.dk forventer de nordjyske ejere nemlig at kunne levere endnu en rekordomsætning på 450 millioner kroner.