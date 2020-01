De to unge iværksættere fik godt nok ros for deres engagement og viden i Løvens Hule, men de måtte gå fra DR-programmet uden en eneste investering.

Afvisningen i bedste sendetid fra Jesper Buch og de andre løver viste sig dog at være til at holde ud.

Det kan Roskilde Avis fortælle.

For de to iværksættere, der er begyndt at producere energidrikke baseret på espressoshots, fik pludselig travlt, efter udsendelsen løb over skærmen.

Blot 72 timer efter programmet blev sendt, måtte Lasse Søkilde og Adrian Valentin bag energidrikken 'Bold' melde om udsolgt.

Nu har de fået travlt med at producere nye portioner energidrik, så der igen kan komme fart på forretningen. De fortæller til lokalavisen, at næste parti energidrikke består af 250.000 dåser.

Selvom ingen af de fem løver i Løvens Hule ville investere i iværksætternes 'Bold', betyder det ikke, at drømmen om at vokse er slut.

De to fortæller nemlig til Roskilde Avis, at de har fået kontakt til 26 andre potentielle investorere, der vil skyde penge i deres virksomhed.