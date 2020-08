Alt var fryd og gammen, da iværksætteren Kristoffer Hjerrild sidste år deltog i det populære tv-program 'Løvens hule'.

Hjerrild ejer virksomheden L'amourbox, og de to løver Mai Wagner og Jan Lehrmann troede så meget på hans forretningsidé, at de valgte at investere flere millioner i foretagendet.

Til gengæld fik de 25 procent af firmaet, som sælger erotisk legetøj på abonnementsbasis.

Men glæden varede kort.

Allerede et halvt års tid efter har Hjerrild valgt at købe begge løverne ud igen.

Det skriver Finans.dk.

Ifølge mediet er det især samarbejdet med Mia Wagner, der har været problematisk.

Mia Wagner. (Arkivfoto) Foto: Per Arnesen Vis mere Mia Wagner. (Arkivfoto) Foto: Per Arnesen

Iværksætteren og investoren har tilsyneladende haft to forskellige opfattelser af, hvad der skulle komme ud af samarbejdet.

Kristoffer Hjerrild havde nemlig fået opfattelsen af, at Mia Wagner kunne få sparring, fordi Wagners virksomhed Freeway blandt andet består af dating.dk.

Han forventede med andre ord et tæt samarbejde og havde mange idéer til, hvordan de to virksomheder kunne få glæde af hinanden.

Desværre for ham havde Mia Wagner en anden opfattelse.

»Under et bestyrelsesmøde sagde jeg til Mia Wagner, at jeg nu havde prøvet at foreslå så mange ting, og at jeg ikke ville bruge mere tid på det, når alt bare løb ud i sandet. Jeg fortalte hende, at hun nu havde bolden, hvis hun havde lyst til at engagere sig i L’amourbox, og så hørte jeg ikke mere fra hende,« siger han til Finans.dk.

Administrerende direktør i Freeway Mia Wagner siger til mediet, at det nogle gange går nemmere end andre, når man investerer.

»Der har været flere forsøg på at finde fælles fodslag mellem dating.dk og L’amourbox, men det har desværre ikke været muligt, idet dating.dk primært henvender sig til singler, der søger den store kærlighed.«