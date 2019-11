Hvis det kommer an på størrelsen, så er der ingen tvivl om, hvem der vil vinde kundernes gunst.

For lørdag åbner den svenske kæde Biltema sit nye flagskib i Danmark. Det måler hele 8.000 kvadratmeter og er placeret i Roskilde. Vel at mærke lige over for konkurrenten Thansen.

Dermed er der lagt op til en gedigen kamp om kunderne i et voksende marked, mener detailekspert Bruno Christensen.

»Thansen har på mange måder været alene om det her marked, men der er pludselig kommet en stor konkurrent, så nu skal man slås om kunderne. Thansen må forholde sig til, om det går ud over deres omsætning,« siger han.

8.000 kvadratmeter åbner i Biltema i Roskilde lørdag den 2. november: PR-foto Vis mere 8.000 kvadratmeter åbner i Biltema i Roskilde lørdag den 2. november: PR-foto

Thansen har 83 butikker, mens Biltema tæller 11 varehuse.

Førstnævnte, der startede som postordrevirksomhed i 1991, opnåede i 2018 et resultat på 65 millioner kroner, mens sidstnævnte havde sit hidtil bedste år i Danmark med et resultat på 24 millioner kroner.

Kæden omsatte for hele 12,57 milliarder svenske kroner fordelt på 142 varehuse i Norden.

Ved offentliggørelsen i juli af det danske regnskab meldte Biltema-direktør Jacob Møller ud, at planen er at fordoble antallet af varehuse i Danmark inden for seks år.

Biltemas nu største butik - Roskildefilialen er næsten dobbelt så stor som det hidtil største varehus i Glostrup - åbner, når Roskildeborgmester Thomas Breddam lørdag formiddag klipper snoren og lader kunderne strømme ind for at gå på jagt efter motorolie og gummimåtter fordelt på to kilometer reoler. Hele 400.000 varer kommer butikken til at rumme.

Men selvom kolossen vitterligt ligger blot et stenkast fra Thansen, så kan det sagtens vise sig, at de to konkurrenter - i hvert fald i Roskilde - vil få glæde af hinanden.

For der er antageligt kunder nok til begge, vurderer Bruno Christensen

»Det siger noget om, at markedet er i vækst. Det, at man placerer sig ved siden af sin konkurrent, vil begge parter få glæde af.«

Varehuschef Steven Bradly ses her, mens byggeriet stadig stod på. PR-foto Vis mere Varehuschef Steven Bradly ses her, mens byggeriet stadig stod på. PR-foto

»Der er ingen tvivl om, at det er en nøje planlagt del af strategien,« siger han og fortsætter:

»Biltema og Thansen vil tage kunder fra hinanden, men ved at de ligger ved siden af hinanden, vil de sammen tiltrække flere kunder og få glæde af naboskabet.«

Varehuschef Steven William Bradley giver i en pressemeddelelse udtryk for, at han ser frem til åbningsdagen.

»Vi har set frem til den her dag i over et år, så vi glæder os til endelig at få indviet vores nye varehus.«