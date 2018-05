Ifølge Jyske Bank er lønstigningerne i Danmark under det nuværende opsving tæt på historisk lave.

København. Danske lønmodtagere har fået historisk lidt ud af det økonomiske opsving, der har præget økonomien de seneste år.

Det viser en ny analyse fra Jyske Bank, der har måttet finde den helt store historiebog frem for at se et mindre givtigt opsving for lønmodtagerne.

Lønstigningerne har de seneste år været på omkring to procent trods opsvinget. Og det er ifølge Jyske Bank ikke set siden 1936.

- De lave lønstigningstakter i 1930erne var et resultat af den globale økonomiske krise, der fulgte i kølvandet på børskrakket i USA i 1929.

- Efter 1930erne og frem kan man kun fremhæve kartoffelkurens slutår i 1993 med en lønstigning på 2,4 procent, hvis man skal finde noget, der kommer tæt på de nuværende lønstigninger, siger cheføkonom hos Jyske Bank Niels Rønholt.

Også hvis man holder sig til nyere tider, er lønstigningerne ganske lave. Ifølge Jyske Bank steg lønningerne i opsvinget fra 2013 til 2017 med knap syv procent.

Men i de første fire års opsving fra henholdsvis 1993 og 2004 steg lønnen i begge tilfælde godt 16 procent.

- Selv hvis vi medregner den meget lave inflation og kigger på reallønnen, ser vi en svagere udvikling end ved de to sidste opsving, siger Niels Rønholt og fortsætter:

- Produktivitetsudviklingen er lav, så virksomhederne har mindre råd til at give højere lønstigninger. Det er en vigtig del af historien.

- En anden del af forklaringen er, at økonomien er blevet mere global. Og med mulighederne for at flytte produktion ud af landet er man nok ikke så tilbøjelig til at presse på for lønstigninger, som man har været.

Flere faggrupper har dog fået solide lønstigninger de sidste år. Murere og VVS'ere fik 2500 kroner mere om måneden fra 2013 til 2016.

I den modsatte ende måtte journalister, slagterimedarbejdere og PR-medarbejdere notere løntilbagegang.

/ritzau/