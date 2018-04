Genoplev søndagens LIVE-blog i bunden af artiklen.

Arbejdsgiverne på statens område har bedt om en tænkepause fra forhandlingerne om en overenskomst for de offentligt ansatte.

Sådan udlagde chefforhandleren på lønmodtagersiden, Flemming Vinther, det, da parterne blev sendt hjem søndag aften.

»Arbejdsgiver har bedt om at få tid til i morgen klokken 14 til at regne, og hvad de nu skal. Så nu går vi hjem og får hvilet ud,« siger Flemming Vinther, der leder forhandlingsdelegationen for de ansatte i staten.

Har du nogen forventning til, hvad der skal ske i morgen?

»Nej.«

Sophie Løhde forlader Forligsinstitutionen i København sent søndag aften.

Anmodningen fra arbejdsgiverne kom ifølge Anders Bondo Christensen, der er chefforhandler for lønmodtagerne i kommunerne, men også sidder med ved forhandlingerne på statens område, som en overraskelse.

»Jeg er overrasket. Hvad søren er det, der foregår. Det havde vi ikke set komme. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige,« siger en tydeligt forundret Anders Bondo Christensen, da han kommer ud fra lokalerne.

»Vi ved ikke, hvad vi skal tænke over. Vi går med en lidt mærkelig følelse. Hvad var det lige der skete her?«

Anders Bondo forlader Forligsinstitutionen i København. Sent søndag aften.

Samme fornemmelse giver FOA-formand Dennis Kristensen, som sidder med på regionernes og kommunernes område, udtryk for, da han forlader Forligsinstitutionen.

»Gad vide, hvad der egentlig foregår? Vi ved ikke mere, end at det er udsat for kommunernes og regionernes side til tirsdag klokken 10,« siger han.

»Det skal have noget at gøre med, at der fra arbejdsgiverne på det statslige område er behov for mere tid til at arbejde med tal.«

Forhandlere fra både regionernes og kommunernes område giver søndag aften udtryk for, at deres dag hovedsageligt er blevet brugt på at vente.

»På vores område er der ikke rigtig sket noget i dag,« siger Grete Christensen, som er lønmodtagernes chefforhandler på regionernes område.

Foran Forligsinstitutionen i København sent søndag aften.

Ifølge hende er den gode stemning intakt i forhandlingerne om regionernes ansattes forhold.

»Stemningen er jo god nok. Vi har ventet meget i dag. Vi har stadig en god stemning. Det synes jeg også, den er, når jeg møder arbejdsgiverne på trapperne,« siger hun.

Det bekræfter Dennis Kristensen.

»Der har ikke været nogen kontakt mellem os og kommunerne eller regionerne i dag.«

Herunder kan du genopleve slagets gang i Forligsinstitutionen søndag:

