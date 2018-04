Mandag formiddag mødes parterne i Forligsinstitutionen for at diskutere de kommunalt ansattes løn.

København. Efter en kort påskepause er arbejdsmarkedsparterne igen trukket i arbejdstøjet for at nå frem til en overenskomstaftale i Forligsinstitutionen.

Mandag er det de kommunalt ansattes løn, som er på dagsordenen.

Men selv om et endeligt forlig ikke ligger lige rundt om hjørnet, nærmer parterne sig, lyder det fra topforhandler Michael Ziegler (K), borgmester i Høje Taastrup og formand for Løn- og Personaleudvalget i kommunernes forening, KL.

- Jeg har en forhåbning om, at vi kan komme et stort skridt videre i dag, for jeg synes da, at afstandene er blevet noget mindre, end da vi startede.

- Når man begynder at regne på deres og vores bud, så ender det med at være meget små forskelle, der er tale om, så det bør kunne lade sig gøre, siger Michael Ziegler.

Forhandlingerne om nye overenskomster skulle egentlig have været helt på plads inden 1. april, men brød sammen i slutningen af februar.

Fagforeningerne har varslet strejke, mens arbejdsgiverne har svaret igen med varsel om lockout.

Forligsmand Mette Christensen besluttede onsdag at udsætte de varslede konflikter på det offentlige arbejdsmarked i to uger.

Foran Forligsinstitutionen i det centrale København er mange mandag formiddag mødt frem med bannere, slagsange og klapsalver.

- Hør nu efter, hvad vi siger: Vores arbejde er meget mere værd, lyder omkvædet i en af slagsangene.

Ikke så overraskende er fagforeningen FOA's formand, Dennis Kristensen, enig i det omkvæd. Han understreger, at samtlige lønmodtagere skal honoreres i form af bedre vilkår og ikke kun hans egne medlemmer.

- Sådan spiller klaveret ikke. Enten kommer vi samlet i hus, eller også ender det i konflikt, siger han.

/ritzau/