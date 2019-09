Venstres Lars Løkke Rasmussen vil turnere med sin bog "Befrielsens Øjeblik". Samtidig har han startet selskab.

Lars Løkke Rasmussen, tidligere formand for Venstre, vil rejse rundt i landet sammen med forfatteren Kirsten Jacobsen til en foredragsrække. Den går under titlen "Befrielsens Øjeblik II".

Det sker efter, at Lars Løkke Rasmussen i slutningen af august trak sig som formand for Venstre efter at være blevet stillet stolen for døren af partiets forretningsudvalg.

- Oplev Kirsten Jacobsen i et ærligt interview med Danmarks tidligere statsminister, hvor du også selv får adgang til at stille de spørgsmål, som pressen ventede forgæves på, da han lørdag, den 31. august tog afsked med dansk top-politik efter et skelsættende og historisk hovedbestyrelsesmøde i Venstre, skriver arrangøren Tikko på sin hjemmeside.

Billetten til foredragene koster 289 kroner per styk og foredragene bliver i Aarhus, Roskilde, Kolding og København. Der er tale om relativt store sale med en kapacitet op til omkring 900 for den største.

Ud over foredragsturneen har Lars Løkke Rasmussen ifølge Altinget og Ekstra Bladet startet to selskaber med sin kone Solrun.

Der er tale om Sollar Holding, der skal drive investeringsvirksomhed, og holdingselskabet Sollar Aps, der skal leve af rådgivning, events og andre aktiviteter.

