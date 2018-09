Den afgående direktør i Danske Bank, Thomas Borgen, er ikke længere en del af regeringens 'Disruptionråd'.

Sådan må man forstå statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), da han kortfattet svarede politisk kommentator Henrik Qvortrup på netop det spørgsmål.

Lars Løkke Rasmussens svar - der helt enkelt lød 'nej' - faldt, imens Dansk Bank onsdag formiddag var ved at fremlægge dets egen undersøgelse af den store hvidvaskningsskandale, der er kommet frem.

Henrik Qvortrup kvitterede med at takke for det kortfattede svar.

Fortsætter Thomas Borgen i regeringens Disruptionråd, @larsloekke?#dkpol — Henrik Qvortrup (@QvortrupHenrik) September 19, 2018

Disruptionrådet, der tæller flere kendte ansigter fra dansk erhvervsliv, har til formål at analysere og være med til at sikre, at Danmark bedst muligt griber mulighederne i den teknologiske udvikling.

'Disruptionrådet – Partnerskabet for Danmarks fremtid' tæller godt 30 profiler.

På listen optræder blandt andre Karsten Dybvad, der er direktøren i Dansk Industri, Niels B. Christiansen, direktør i Lego Group, Søren Skou, der er CEO i A.P. Møller Mærsk A/S samt den administrerende direktør i Matas, Gregers Wedell-Wedellsborg.

Danske Bank konkluderer selv, at der ikke er fundet nogen retlige fejl hos hverken den administrerende direktør eller bestyrelsen, der kan begrunde et retligt ansvar.