Sophie Løhde vil ikke give de offentligt ansatte mere end det, som er aftalt mellem LO og regionerne.

København. Med den aftale, der er indgået mellem LO-gruppen og regionerne natten til onsdag, er den økonomiske ramme for de øvrige aftaler, der mangler at blive indgået, lagt fast.

Det siger innovationsminister Sophie Løhde (V) ved ankomsten til onsdagens forhandlinger i Forligsinstitutionen.

- Rammen er lukket og låst nu. Det betyder også, at de løsninger, der skal findes herudover, skal findes inden for de 8,1 procent, siger hun.

De 8,1 procent er den lønstigning, som blandt andre de regionalt ansatte FOA-medlemmer kan se frem til over de kommende tre år.

Og det er et passende niveau, mener Sophie Løhde. Hun sammenholder det blandt andet med de statsansattes krav om en lønstigning på 8,17 procent.

- Det er en god aftale for de regionalt ansatte. Det er en ramme, der ligger én procent over det private forlig fra sidste år, og det viser også, at vi som arbejdsgivere har givet os fuldt og helt og har strakt os langt, siger hun.

Ministeren håber, at delaftalen kun bliver én i en lang række.

Det er da klart mit håb, at det kan bane vejen for flere aftaler, siger hun.

Ifølge Sophie Løhde svarer de 8,1 procent til, at en gennemsnitligt lønnet statsansat vil have 41.500 kroner ekstra i bruttoløn ved udgangen af den treårige overenskomstperiode.

/ritzau/