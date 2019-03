Flere lodsejere ved Esbjerg har fået penge fra Facebook, selv om giganten droppede at bygge datacenter.

Selv om Facebook har droppet at bygge et stort datacenter ved Esbjerg, har en række lodsejere alligevel fået en del af de penge, som de ville have fået ved at sælge jorden.

Det skriver JydskeVestkysten.

Flere af lodsejerne bekræfter, at de allerede har modtaget nogle penge fra Facebook. Ifølge avisen gælder det omkring 12 lodsejere.

Avisen skriver, at aftalen mellem Facebook og lodsejerne gik på, at ejerne fik ti procent af købesummen i umiddelbar forlængelse af aftalen.

Ifølge JydskeVestkysten er det derudover lykkedes nogle af lodsejerne at forhandle sig frem til mere end ti procent.

Resten af pengene skulle være faldet 1. marts, men Facebook er fratrådt den aftale, da datacentret nu ikke bliver til noget.

Facebook ville i gennemsnit betale lodsejerne 100 kroner per kvadratmeter eksklusive moms for jorden alene.

Dermed ville en hektar jord give en million kroner, hvis byggeriet var blevet en realitet.

Desuden kom betaling for blandt andet bygninger. Samlet skulle Facebook have betalt omkring 250 millioner kroner.

Det var i oktober sidste år, at det kom frem, at Facebook var ved at bygge datacentret på et areal på omkring to millioner kvadratmeter.

Men onsdag oplyste den amerikanske gigant, at byggeriet ikke bliver til noget.

Facebook har ikke givet en konkret årsag til, at byggeriet bliver skrinlagt, men har sagt, at der var flere grunde.

- På trods af de mange åbenlyse fordele, heriblandt den fordelagtige adgang til højhastighedsfiber og vedvarende energi samt stærk støtte fra Esbjerg Kommune, har vi alligevel måttet konkludere, at grunden - samlet set - ikke er den rette placering for vores næste datacenter i Europa, skrev Facebook om beslutningen.

Facebook er i forvejen i gang med at bygge et datacenter i Odense.

/ritzau/