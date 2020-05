Snart hjemløs, ingen løn i to måneder og en fuldstændig tom bankkonto.

Det er den tilværelse, som 35-årige Jan Olsen fra Aalborg meget snart befinder sig i.

»Om ganske få dage begynder et nyt kapitel i mit liv. Jeg skal til at overnatte på sofaer hos venner og familie. Min lejlighed er opsagt,« fortæller han til B.T.

Han ejer Aalborg FunCenter, og det har han gjort i 10 år. Men coronakrisen har sat en brat stopper for det succesfulde aktivitets- og underholdningscenter i Nordjylland.

35-årige Jan Olsen, ejer af Aalborg FunCenter. Foto: Privatfoto Vis mere 35-årige Jan Olsen, ejer af Aalborg FunCenter. Foto: Privatfoto

»Vi kan holde den kørende indtil august på grund af hjælpepakkerne, men herefter bliver det svært, hvis ikke vi får lov til at åbne,« siger Jan Olsen om den uvished, han de seneste par måneder har befundet sig i.

Vi spoler dog lige tiden lidt tilbage. Helt præcist til midten af marts, hvor det danske samfund lukkede ned.

Det ramte Aalborg FunCenter hårdt, og ligesom hos alle andre indendørs idrætsfaciliteter måtte Jan Olsen også grave dybt for at få det til at køre rundt.

Men det kunne han bare ikke.

Når man først har fundet noget, man er god til, så giver man ikke bare slip på det Jan Olsen, ejer af Aalborg FunCenter

»Efter et par uger var jeg stadig ikke blevet hjulpet af hjælpepakkerne, og da jeg ikke længere kunne betale mine regninger eller medarbejdernes løn, måtte jeg give dem den triste melding: Vi var nødt til at lukke,« forklarer han.

På det tidspunkt havde han netop investeret alt, hvad han ejede i jagten på at udvide det populære aktivitetscenter. Bankkontoen var simpelthen tom.

Den melding fik dog de ansatte til at reagere. De fik nemlig overtalt Jan Olsen til at starte en crowdfunding, hvorefter både nuværende og tidligere ansatte samt anonyme personer indsamlede hele 200.000 danske kroner ind, fortæller han:

»Det gjorde, at jeg lige nøjagtig kunne holde centeret kørende, indtil hjælpepakkerne begyndte at sætte ind.«

Men det var da også kun lige med nød og næppe, at indsamlingen reddede det, han selv kalder for sit livsværk.

»Jeg var 48 timer fra at gå konkurs. Jeg var så tæt på at miste mit et og alt,« forklarer Jan Olsen, der ikke altid har haft det lige nemt.

I skolen blev han erklæret ordblind, og for ham var det en kæmpe stopklods, han blev præsenteret for:

»Jeg havde store problemer med at følge med i undervisningen, og jeg fik forklaret, at jeg nok ikke var i stand til at tage en boglig uddannelse. Jeg var bare ikke rigtig god til noget.«

Aalborg FunCenter er i øjeblikket tomt for gæster på grund af coronakrisen. Foto: Privatfoto Vis mere Aalborg FunCenter er i øjeblikket tomt for gæster på grund af coronakrisen. Foto: Privatfoto

Derfor spekulerede han i flere år over, hvad han skulle bruge sit liv på, og som Nordjyske kunne fortælle torsdag, troede Jan Olsen ikke, der var nogen, der kunne bruge én som ham.

Men på trods af den ene mislykkede ungdomsuddannelse efter den anden var der pludselig en studievejleder, der sendte ham på rette vej.

»Når jeg ikke kunne finde et job, så måtte jeg jo starte min egen virksomhed. Derefter fandt jeg ud af, hvad jeg var god til: at underholde og samle folk,« fortæller han til B.T.

Og derfor startede han sit eget firma hjemme i garagen, hvor folk kunne komme og leje oppustelige sumobryderdragter.

Derfra opstod ideen om et FunCenter, og i takt med flere indtægter besluttede han efter et par år at flytte til Aalborg, hvor han havde købt en større hal, der skulle danne rammen om det store eventcenter.

Den omvæltning var dog på det tidspunkt for stor en mundfuld for den unge iværksætter. Både økonomisk og psykisk.

»Jeg var ikke dygtig nok til at stå i spidsen for det byggeprojekt, jeg havde sat i gang. Jeg lånte 1,4 millioner kroner i banken, og da de penge slap op, måtte jeg låne flere penge af min familie og mine venner,« siger han og tilføjer:

»Det stressede mig enormt at vide, at jeg ikke kun havde gældsat mig selv, men også min familie og mine venner.«

En dag gik det dog galt. Helt galt. Jan Olsen gik ned med stress, og herefter var det en lang og hård kamp for at komme tilbage.

Men projektet skulle bare lykkes, og da han først kom på benene igen, gik det stærkt. Centeret blev færdigt, gæsterne væltede ind, og endelig havde han fundet noget, han var god til.

Og derfor har han da heller ikke tænkt sig at give op lige foreløbig - coronakrise eller ej. Han kommer til at kæmpe til det sidste.

»Når man først har fundet noget, man er god til, så giver man ikke bare slip på det. Jeg vil hellere være hjemløs end at gå konkurs,« afslutter Jan Olsen.