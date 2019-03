Det er nok de færreste familier, der kan prale af at have en 260 år gammel virksomhed med i familiens portefølje.

Men sådan er det for Jørgen Hansen, der til april sætter punktum på noget af en epoke.

Han har solgt familiens livsværk i Lumby på Fyn. En virksomhed, der har eksisteret siden 1758, og som er gået gennem familiens lange stamtræ af VVS'ere.

»Jeg har nok lidt afspadsering til gode,« lyder det fra 66-årige Jørgen Hansens til Fyens.dk, der omtalte historien i første omgang.

Han begyndte som lærling i familieforetagenet Lumby Smede og VVS A/S i 1970 og blev efterfølgende medejer. Siden da har der ikke været tid til meget ferie.

Det mener i hvert fald Jørgen Hansens kone, Anette:

»Ja, og hvad med ferie? Det har du da næsten ikke holdt i over 40 år,« siger Jørgen Hansens hustru, Anette, til sin mand og Fyens.dk.

Skulle man begynde at regne på ulempetimer, afspadsering og opsparede ferie, var pensionen vist sikret, mener 66-årige Jørgen Hansen og giver sin hustru ret.

Derfor skal han i år for første gang i over 40 år prøve at have to sammenhængede ferieuger, når virksomhedens nøgler går til den nye ejer.

Det er planen, at parret skal tilbringe dem i sommerhuset på Vestkysten.

Selvom der i familien er tre sønner inden for VVS-branchen, var der ingen af dem, der havde den nødvendige lyst til at overtage det 260 år gamle firma, fortæller Jørgen Hansen til B.T.

Det er i stedet solgt til en anden lokal VVS og El-virksomhed på Fyn.