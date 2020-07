Fra i morgen - den 1. august - står al dansk musik til at blive fjernet fra YouTube. Det sker, fordi KODA ikke vil gå med til et udspil fra Google, der driver YouTube, som kommer til at sænke betalingen til danske musikere med knap 70 procent, i følge KODA.

Fredag klokken 10.00 stiller direktøren for Youtube Music i Europa, Dan Chalmers, op til interview og giver Youtubes side af sagen. Følg udvikling i live-bloggen.