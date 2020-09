EU-Domstolen stadfæster afgørelse fra 2018 om den argentinske fodboldstjernes varemærke.

Fodboldspilleren Lionel Messi har igen fået rettens ord for, at hans varemærke er godkendt, og nu er det slut med at kæmpe en juridisk kamp for sine hættetrøjer, bukser og andet tøj.

Den 33-årige argentinske stjernespiller benytter sit efternavn til varemærket "Messi", hvilket en spansk virksomhed bag navnet "Massi" har klaget over.

EU-Domstolen afgjorde torsdag ankesagen til fordel for spilleren fra FC Barcelona. Afgørelsen er endelig.

I 2011 søgte Lionel Messi om at registrere varemærket "Messi" ved EU's europæiske varemærkemyndighed (EUIPO), som dengang havde et andet navn.

Han søgte "Messi" registreret som varemærke for sportstøj, sko og udstyr.

Det spanske mærke "Massi" er registret for produktion af lignende produkter.

EUIPO gav den spanske tøjproducent medhold. Argumentet var, at forbrugere kunne forveksle to mærker, når navn og produkt var så ens.

Lionel Messi tog sagen til EU-Domstolen, hvor han vandt den i 2018. Domstolen begrundede det blandt andet med, at spilleren var så kendt, at det ikke kunne forvirre forbrugerne.

Det stadfæster EU-Domstolen i sin afgørelse torsdag.

En persons berømmelse er en betydelig faktor, når man skal vurdere muligheden for forveksling, hedder det i afgørelsen fra domstolen.

Lionel Messi er ifølge en nylig opgørelse fra magasinet Forbes verdens rigeste fodboldspiller. Ifølge erhvervsmagasinet scorer han en totalløn på 126 millioner dollar. Det er 795 millioner kroner.

Messi er blevet kåret som verdens bedste fodboldspiller seks gange. Det er rekord. Han står desuden noteret for en række andre rekorder.

Han er den, der har scoret flest mål i FC Barcelona, på det argentinske landshold og i den spanske fodboldliga La Liga - til dato.

Der har imidlertid været en del uro omkring Lionel Messi i løbet af sommeren. Han erklærede, at han gerne ville væk, og han har en klausul i sin kontrakt, der skulle åbne mulighed for et skifte.

Men han opgav og besluttede at blive i den spanske klub.

/ritzau/