Københavns Lufthavn Kastrup og Billund er Danmarks suverænt største lufthavne, men midt mellem mastodonterne ligger Hans Christian Andersen Airport i Odense.

Og her øjner de muligheden for at komme ind på et helt nyt marked

»Fremtiden ser lys ud, hvis man ser ti år frem. Jeg tror på, at vi har en ruteflyvning og flere destinationer. Men det tror jeg, vi allerede har inden for de næste par år. Det næste år ser også positivt ud,« siger Hans Christian Andersen Airports direktør Hans Okholm Vejrup til Fyens.dk.

Lokalmediet talte med ham i forbindelse med årets sidste charterafgang fra lufthavnen, som ligger i Beldringe 10 kilometer vest for Odense.

Trods det flotte sommervejr, som har kostet charterbranchen dyrt, har den fynske lufthavn haft næsten samme passagertal som sidste år.

Men på sigt drømmer Hans Okholm Vejrup om at få flere rejsende og blive mindre afhængig af chartertrafikken.

Han indrømmer dog, at det bliver en udfordring at få det første flyselskab på krogen til en fast rute med den lille fynske lufthavn som destination.

Målsætningen er da heller ikke at konkurrere med Københavns Lufthavn eller Billund på antallet af afgange, og der er heller ikke taxfree-shopping. Til gengæld er parkeringsmulighederne gode, og grundet lufthavnens beskedne størrelse kommer passagererne hurtigt til gaten og ind i flyet.

Hans Christian Andersen Airport's historie går tilbage til 1943, hvor den tyske besættelsesmagt påbegyndte opførelsen af en flyveplads i Beldringe.

I mange år blev lufthavnen faktisk mest brugt til indenrigsflyvninger, men siden 1998 har der udelukkende været charterafgange.

Hans Christian Andersen Airport tog sit nuværende navn i 2013. Før hed den Odense Lufthavn.

Lufthavnen er i dag ejet af Odense og Nordfyns Kommuner.